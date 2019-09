Karujärve Rattamaratonil on intriig õhus!

Tippude osas võib maraton kujuneda ajalooliseks. Eelmisel etapil Jõulumäel sarja üldvõidu kindlustanud Gert Jõeäär on tänavu näidanud hämmastavat stabiilsust. Kui lõpuni tulnud, siis alati esimese või teisena. Viimased kolm etappi – Elvas, Kullamaal ja Jõulumäel – on ta muljetavaldava stiiliga võitnud. Kolme võiduga seeriaid on sarjas varemgi nähtud, aga neljavõidulist seeriat mitte. Kas Jõeäär suudab Sigvard Kuke (2001), Caspar Austa (2012) ja iseenda vägitegudest sammu edasi astuda? Täiesti võimalik! Jõeäär on Karujärve maratoni mullune võitja Peeter Tarvise ning Raido Saare ees. Ükskõik kellel saab olema endist Cofidise proffi väga keeruline ohjes hoida. Pigem võib rekordiline seeria toppama jääda mõne tehnilise viperuse taha. Ikkagi tehnikasport. Aga intriig on õhus ja see annab sõidule rohkelt värvi juurde.