IAAFi presidendina jätkab Coe

Värske asepresident Restrepo on esimene naine, kes sellele ametipostile valitud on. Sportlaskarjääri jooksul suutis Kolumbia jooksja võita 1992. aasta olümpiamängudelt 400 meetris pronksmedali. «Naistel on tänapäeval rohkem võimalusi. Loodetavasti suudan teha head tööd. Tänan kõiki, kes mind usaldasid,» ütles Restrepo.