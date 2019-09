PM Dohas. Kvalifikatsiooninorm on Kirdile käkitegu, Kupper ja Galeta peavad parandama hooaja tippmarki

Odaviskes on kvalifikatsiooninorm 84.00 meetrit, mille on maailma hooaja edetabeli juht Kirt tänavu ületanud peaaegu igal võistlusel. Kirdi hooaja tippmark ja Eesti rekord on Kuortanes visatud 90.61, aga halvim tulemus tuli Varazdinis, kus eestlane piirdus 81.47 meetri pikkuse odakaarega. Ühe erandiga on 84.00 olnud Kirdile sel aastal käkitegu. Tänavu on 84.00 alistanud 21 odaviskajat.

Kupper on tänavu näidanud 65.30 meetri pikkust kettakaart, mis annab maailma hooaja edetabelis 22. koha, kuid kvalifikatsiooninorm on täpselt paarkümmend sentimeetrit rohkem. 65.50 on tänavu olnud jõukohane 21 kettaheitjale.

Galeta on tänavusel hooajal tõuganud raudmuna 20.76 meetri kaugusele, mis ühtlasi tähistab rahvusrekordit, kuid sellise tulemusega kuulitõuke lõppvõistlusele kõigi eelduste kohaselt asja pole. Kvalifikatsiooninorm on 20.90 meetrit, mille on tänavu ületanud lausa 32 meest. Galeta on maailma hooaja edetabelis 39. kohal.

Meeste odaviske kvalifikatsioon toimub 5. oktoobril, kettaheite kvalifikatsioon 28. septembril ja kuulitõuke kvalifikatsioon 3. oktoobril. Lõppvõistlusele pääsevad kõik kvalifikatsiooninormi täitjad või 12 paremat sportlast.