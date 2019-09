Norra suusatreener tundis Johaugi kaotusest heameelt

Eelmisel hooajal võitis Johaug kõik distantsisõidud peale ühe. Hooaja lõpus suutis temast 10 km klassikasõidus jagu saada Stina Nilsson, sedagi kõigest 0,2 sekundiga.

Treener Iversen norralannale tänavu nii edukat hooaega ei ennusta, aga sellest polevatki midagi halba. «Therese on võidetav,» ütles Iversen ning lisas, et mingis mõttes oli tal isegi hea meel, et Johaug mullu Kanada etapil Nilssonile kaotas. Miks? Sest kaotused panevad Johaugi rohkem pingutama.

«Ütlesin eelmisel aastal, et ta võib kõik distantsisõidud võita. Panin sellega peaaegu pihta. Seekord ütlen, et konkurents on tihedam ja tal on raskem võita,» rääkis Iversen.

Samuti pakub Iversenile rõõmu, et ka konkurendid teistest riikidest muutuvad tugevamaks. Näiteks Frida Karlsson (20), kes enne maailmameistrivõistlusi oli parimal juhul MK-l tulnud seitsmendaks, kuid lahkus Seefeldist kulla, hõbeda ja pronksiga.