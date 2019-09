Tennisejuhtidel sai villand: paha poiss Nick Kyrgios teenis tingimisi võistluskeelu

Tennisejuhtidele ei meeldinud Kyrgiose käitumine ega sõnakasutus. « Juurdlus leidis, et Kyrgiose viimase 12 kuu käitumismustrid ja sõnavõtud kohtunike ja pealtvaatajate suhtes on olnud reeglitevastased,» seisis ATP avalduses. Kyrgiosel on viis tööpäeva otsuse vaidlustamiseks.