Eesti – Saksamaa EM-valikkohtumisele on saadaval vaid paarsada piletit

Saadaval olevatest istekohtadest suur osa on piiratud nähtavusega, mistõttu nende hind on tavapärasest madalam. Piiratud nähtavusega istekohta soetades tuleb arvestada sellega, et kogu väljakut ei pruugi segamatult näha, sest vaadet võib vähemal või rohkemal määral varjata staadioni konstruktsioon.

Hetkeseisuga on väljastatud üle 11 000 pileti, mille hulgas on ka rohkem kui 1000 välisfännidele eraldatud piletit. Pääsmed hinnaga 15 kuni 24 eurot on saadaval Piletilevis.

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJLi nõusolekuta keelatud. EJLil on õigus välisfänne mitte lubada Eesti poolehoidjate sektorisse ja tühistada edasimüüdud piletite kehtivus.