Leclerc: olen edaspidi vait ega hädalda meeskonna valikute üle

«Ma usun, et mu reaktsioon läks üle piiri ja ma ei oleks pidanud nii käituma. See olukord näitab, et mul on veel palju õppida. Selles situatsioonis ei olnud mingit põhjust käituda selliselt nagu mina. Meeskond tegi õiged valikud ja me lõpetasime esimese ja teisena. Teistsuguse starteegia puhul poleks me kaksikvõitu teeninud ja see on see, mis loeb», valas Leclerc endale tuhka pähe.