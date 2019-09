Katar kardab, et ülikõrge õlle hind peletab fännid jalgpalli MMilt eemale

Katari jalgpalli MMi orgkomitee on alustanud võimsat hotellidele ja restoranidele suunatud lobbitööd, et nood võistluste toimumise ajaks õlle hinda vähendaksid. Praegu maksab üks pint õlut Katari hotellides 11,5 eurot ja klaasike veini umbes 22 eurot. Samuti üritab orgkomitee teha kõik selleks, et restoranides pikendataks Happy hour`i perioodi. Korraldajad on hirmul, et praegused hinnad peletavad vutifänne spordimaailma suursündmuselt eemale.