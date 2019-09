PM Dohas. Kupper: kvalifikatsiooninormi lõppvõistlusele jõudmiseks heitma ei pea

Kettaheitja Martin Kupper ütles Doha kergejõustiku MMi võistluseelses intervjuus Postimehele, et tema ettevalmistus aasta tähtsaimaks võistluseks on kulgenud edukalt. Kupper arvab, et lõppvõistlusele jõudmiseks ei pea kvalfikatsiooninormi heitma.