Meistriliigas peetakse 18. vooru kohtumised

Eelmises voorus meistritiitli kindlustanud Tallinna FC Flora läheb vastamisi kolmandal kohal paikneva JK Tallinna Kaleviga. Naiskonnad on omavahel sel hooajal kohtunud kolmel korral. Vastasseisudest on seni väljunud võitjana Flora, tulemustega 3:0, 3:0 ja 5:1. Mängu avavile kõlab kell 17.00 Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul.

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov: «Kindlasti üritame värske meistri elu võimalikult raskeks teha.»

Ründaja Emma Treiberg: «Ega värskete meistrite vastu mingit nalja ei ole. Kolmas koht on veel lahtine ja otseloomulikult soovime seda endale. Seetõttu tahame anda raske lahingu vastastele ning huvitava mängu pealtvaatajatele, et hea tundega pronksi püüda. Samuti ootame suure mängu raames kõiki staadionile.»

Flora abitreener Magnus Rosen: «Kesklinna masside ballett. Neljas vaatus. Eesmärk pakkuda säärast graatsilisust ja nõtkust, millega tantsijad ja koreograafid etenduse lõppedes rahule jäävad.»

Kaitsja Silja Goroško: «Eelolev mäng on hea võimalus areneda individuaalselt ja võistkondlikult, sest vastas on innukas võistkond. Igas mängus on meie jaoks oluline võtta ka kolm punkti.»

Liigas omale teise koha kindlustanud Pärnu JK sõidab külla neljandal positsioonil paiknevale Saku Sportingule. Kaks esimest omavahelist kohtumist hooajal lõppesid Pärnu 2:0 ja 4:1 võitudega, kuid septembri alguses peetud vastasseisus tehti 3:3 viik. Kui Pärnu jaoks on tabelis teine koht kindel, siis Sportingul on veel teoreetiline võimalus tõusta kõrgemale, kui kolm vooru enne hooaja lõppu jäädakse Kalevist maha seitsme punktiga.

Sportingu abitreener Carl Kalju: «Eelmine mäng Pärnuga oli selge tõestus, et kui töötame algusest lõpuni ühtse võistkonnana, on kõik võimalik. Oodata on põnevat lahingut koduväljakul, kus me vastastele lihtsalt midagi kätte ei anna.»

Kaitsja Laura Susanna Lätte: «Viimane mäng Pärnuga tõestas, et mäng kestab vileni ning samamoodi ka seekord. Anname kuuma nagu pole kunagi andnud ja loodame, et jätame punktid koju.»

Pärnu peatreener Anastassia Morkovkina: «Vaatamata sellele et kõik on tabelis selge, on vaja mängida ja pingutada lõpuni. Saku mängud on alati ootamatud ja on vaja olla nendega väga ettevaatlik ja distsiplineeritud iga minut.»

Kaitsja Aiki Suits: «Saku on tugev vastane ja võimeline oma võimalused realiseerima, kui me anname neile neid. Tuleb mängida ja võidelda 90+ minutit, ainult nii on võimalik võita. Säilitame mängus hea tuju, naudime mängu ja paneme täiega.»

Tabeli alumises pooles on kohad veel lahtised, kui neli naiskonda mahuvad üheksa punkti sisse. Viiendal kohal paiknev JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN läheb vastamisi seitsmendal positsioonil oleva Põlva FC Lootosega. Võistkondi lahutab hetkel kolm punkti. Omavahelistes mängudes on seni paremini läinud ühendnaiskonnal, kes on kirja saanud kaks võitu (3:0 ja 4:3). Viimati peetud kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Lootose peatreener Kaido Kukli: «Kui võimalik, sooviks ühendnaiskonda viimases mängus võita, aga eks näis.»