PM Dohas. Poolfinaali pääsenud Mägi: ma pole end pikka aega nii hästi tundnud

Lõpusirgel möödus Mägi konkurentidest ja võitis oma eeljooksu. Poolfinaali pääses igast eeljooksust neli sportlast, lisaks neli meest aegadega. Eeljooksude kiireim oli kohalik medalilootus Abderrahman Samba (49,08), teine jaapanlane Takatoshi Abe (49,25) ja kolmas Norra staar Karsten Warholm (49,27).

«See lõpp ei olnud midagi erilist. See on mul pigem instinkt ja otsustasin võidu kasuks, et homme parem rada saada. Muud ei olnud. See ei olnud maksimum, teised vajusid ära ja mina kasutasin oma võimaluse ära,» rääkis eestlane lõpupingutusest.

Mägi märkis, et ükski probleem teda MMi avajooksus ei kimbutanud. «Jooksu ajal ei pidanud millelegi mõtlema. Mind ei hoidnud midagi tagasi. See on positiivne, aga õhtul tuleb kõik üle vaadata,» ütles Mägi.

Mägi sai kõikide eeljooksude peale kirja paremuselt neljanda aja. Konkurentide ajad olid üpris tagasihoidlikud. «See on natuke kummaline küll. Mulle endale tundus, et arvestades seda staadioni suurust ja rajakatet, siis aeg oleks võinud sellise pingutuse juures natuke kiirem olla. Võib-olla teised tundsid midagi sarnast. Jooksudes olid suhteliselt pikad vahed, ilmselt ei pidanud keegi favoriitidest pingutama,» kommenteeris Mägi.

Staadionil on spetsiaalne jahutussüsteem ja seetõttu olid tingimused enam-vähem sobilikud. «Temperatuur on normaalne, õhku ei ole. See on võib-olla erinev. Hapnikuga see riik või Doha ilmselt väga ei hiilga. Aga niiskus mulle meeldib, ei ole hullu,» ütles Mägi.

Poolfinaalid joostakse juba homme ehk kaks päeva järjest tuleb teha korralik pingutus. Mägi sõnul eeljooks ülemäära kurnavaks ei osutunud. «Praegu suudan suhteliselt sirge seljaga seista. Kõik toimib normaalselt. Soojendusjooksul on pulss võib-olla natuke kõrge, aga midagi teha ei ole. Probleemi pole.»

Mida tuleb teha, et esmaspäevasesse finaali pääseda? «Elu jooks! Hea oleks teha elu jooks,» muigas Mägi, lisades: «Ma ei ole teisi eeljookse praktiliselt näinud, peab aegu ja jooksude üldpilti vaatama.»