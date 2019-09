Kuulsa rattaässa tütar lõi käed tipptiimiga

Elynor, kes on legendaarse Rootsi jalgratturi Magnus Bäckstedti tütar, sõlmis Segafredoga kolmeaastase lepingu. Kõigest loetud päevad tagasi teenis neiu koduselt MMilt pronksmedali.

«Olen uue meeskonnaga liitumise üle väga õnnelik. See tundub siiani ebareaalne ning ma ei jõua ära oodata, et saaksin kohtuda tiimikaaslastega,» sõnas Bäckstedt. «Trek teeb naiste rattaspordi edendamise nimel palju, nad toetavad enda sportlasi ja kohtlevad meestega võrdselt.»

Trek-Segafredo direktor Ina Teutenberg on samuti uue täienduse üle õnnelik. «Rõõm on tervitada enda klubis tulevikutähte. Ootan Elynoriga koostööd väga, sest tahan aidata teda tipptasemele. Ta on tuntud suure töökuse ja hea mentaliteedi poolest, mis annab talle võrreldes teistega suure eelise.»