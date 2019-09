Barcelona 300 eurosest trahvist: me ei kavatse seda ära maksta

Griezmanni ülemineku osas on küsimuseks kokkuleppele jõudmise aeg. Ametlikult tehti üleminek 12. juulil, mis tähendas, et Barcelona pidi Atleticole maksma 120 miljonit. Atletico aga väitis, et kokkulepped olid varem sõlmitud ning enne 1. juulit sõlmitud kokkuleppe puhul peaksid nad lisaks 80 miljonit saama.