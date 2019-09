Kvjat ei saa kodusel etapil kasutada Vene lipu värvides kiivrit: see on täielik nali

F1-sarja reeglites on eraldi välja toodud punkt, et üks sõitja võib hooaja jooksul kasutada kahte erinevat kiivrikujundust. Selle tõttu ei saa Daniil Kvjat Venemaa GP-l sõita vene lipu värvi kiivriga.

«See on ilus kiiver. Jätan selle hetkel lihtsalt garaaži, et inimesed seda näha saaksid. Minu arust on see reegel täielik nali. Aga reegel on reegel, midagi teha ei ole. Tahtsime lihtsalt vinget kujundust, midagi Vene lipu värvides,» rääkis Kvjat Autospordile.

«Kasutan seda siiski võib-olla, ma ei tea mis siis saama hakkab. Minu arust on reeglite osas muude asjadega rohkem vaja vaeva näha kui kiivrite kujundustega. Meil on suuremaid probleeme,» lausus Kvjat.

Ühtlasi kaob selle reegliga võimalus Pierre Gaslyl Japani GP-l erilist kiivrit kanda, kuigi Gasly seda teha sooviks. Nimelt on Red Bulli mootor toodetud Jaapani tootja Honda poolt. «See on täielik p***. Mul on Daniilist kahju, see on tema koduvõistlus. Meil on muidki probleeme, ma ei saa aru miks kiivritega tegeletakse?» rääkis Gasly.