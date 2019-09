Lampard: Hudson-Odoi võib saada sama heaks kui Sterling

«Ma tean, et Callumil on vägagi palju talenti. Selletõttu tahtsime talle klubiga uut lepingut pakkuda. Oleme õnnelikud, et ta otsustas meie juures jätkata,» rääkis Lampard uuest lepingust noore ründajaga.

«Callum peab palju tööd ja vaeva nägema, aga tal on kõik eeldused olemas, et saada maailma tippmängijaks. Ta võiks eeskuju võtta näiteks Raheem Sterlingust, kes tänu raskele tööle suutis lühikese ajaga märkimisväärselt paremaks saada. Ta on Callumile hea eeskuju, nad on olemuselt sarnased mängijad,» lausus Lampard.