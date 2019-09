PM Dohas. Kupper: MM näitab reaalset seisu, see pole rahuldav

Aga mida teha, et ei tekiks sellist deja-vu-tunnet? «Kui ma teaks, mida teha, siis ma teeks seda, aga järelikult ei ole asjale pihta saanud. See on reaalsus,» lausus Kupper. «Esimese katse raiskasin uljuse peale ära. Ma oleksin pidanud katse-katselt üles kruttima, aga esimesega läksin liiga panema,» selgitas eestlane, lisades, et seejärel oli juba keeruline toime tulla.

Enne MMi rääkis Kupper, et eesmärk on pääseda lõppvõistlusele ja seal murda end koguni kaheksa parema hulka. «Treeningutel tulevad võib-olla kümnest viis katset rahuldava piiri peale ja ülejäänud on natuke alla rahuldava. See on selline 50-50 šanss, aga tundub, et võistlusmelus see teine 50 protsenti ei realiseeru. See on probleem,» kommenteeris ta.