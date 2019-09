Eestlane püstitas Berliinis maailmarekordi

Paalme (35) sõitis täna, 28. septembril Berliinis rulluiskudega 42,195 kilomeetrit selg ees ajaga 1:38:40, lüües seni poolakas Tomasz Kwiecienile kuulunud maailmarekordit veidi rohkem kui minutiga. Kwiecieni aeg oli 1:39:59 ja see sündis 2013. aasta 22. septembril Varrsavi rulluisumaratonil. Paalme isiklik rekord on hetkel 1:23:00. Berliini rulluisumaratoni üldjärjestuses pälvis Paalme rohkem kui 5000 võistleja seas 225. koha.

«Ma olen väga õnnelik, sest vihma sadas ja väga-väga libe oli,» sõnas Paalme vahetult pärast maratoni lõppu. «Saksamaal on väga siledad teed ja vihmaga muutuvad nad veel libedamaks kui mujal,» tõdes ta. Kuigi päeval oli Berliinis suhteliselt päikeseline ilm, hakkas 20 minutit enne starti paduvihma sadama. Vahepeal tuli siiski ka päike välja.

Rulluisutajad Strausbergeri platsil pärast peaaegu kolmandiku teekonna läbimist. FOTO: Benjamin Stark

Teised võistlejad suhtusid Paalme sõnul tema ettevõtmisse üldiselt sõbralikult, kuigi mõni esipidi sõitnud mees vaatas üsna kadedalt järele, kui eestlane temast tagurpidi mööda kihutas. Paalme startis B-grupi lõpus ja tal oli teekonna jäädvustamiseks kaela ümber kaasas ka 170 grammi raskune kaamera. Tagurpidi sõites usaldas ta peamiselt saatjaid, kes ütlesid talle aeg-ajalt ette, kuhu poole pöörata tuleks.

Kuna ilm oli üsna jahe ja vihmane, siis tuleb Paalmel enda sõnul nüüd enne taas trenni minemist võistlusest ka mõnda aega taastuda. «Kuna ma kaamerat varem kaela ümber ei ole kandnud, siis hakkas kael natuke valutama,» rääkis ta. Samuti tõmbas tal võistluse lõpus krampi vasaku reie lihas. «Kuna on märg, siis tõuge ei ole nii efektiivne kui tavaliselt,» selgitas ta. Seetõttu oli ka tänavune esipidi rulluisumaratoni läbinute võiduaeg oodatust veidi aeglasem. Maratoni üldvõit läks tänavu sakslasele Felix Rihjnele, kes sõitis välja aja 1:10:30.

Rekordi saavutamises oli Paalme üsna kindel juba enne maratoni, sest mitteametlikult on ta maailma kiireim tagurpidi rulluisutaja olnud juba aastaid. «Kuna olen viimastel aastatel paljudel maratonidel ja teistel pikamaasõitudel tagurpidi uisutades endaga pidevalt võistelnud ja saavutanud järjest paremaid aegu, siis mõtlesin, et tuleb kohale tulla ja tulemus ära registreerida,» rääkis ta.

Paalme (vasakul) koos maratoni võitja Felix Rijhneniga. FOTO: Benjamin Stark

Alguses plaanis Paalme rekordi püstitada Pärnus, kuid seal oleks rekordi registreerimine olnud keerukam ja nõudnud rohkem ressursse. «Siis tekkis mõte, et prooviks rekordi kirja saada Berliinis, kus tehti ka esimest korda maailmarekord,» ütles ta. Berliini maratonirada on tema sõnul tunduvalt lihtsam kui näiteks Tartu rulluisumaratoni rada, kus Paalme tegi senise isikliku rekordi 1:23:00. Tartus on rada künklik, Berliinis aga tasane, kuid Tartus ei olnud ilmastikuolud nii keerulised kui Berliinis. Enne tänast maratoni ütles Paalme, et unistab isiklikust rekordist, kuid on ka väga õnnelik, kui saab maailmarekordi kirja.

Rulluisutamisega on Paalme tegelenud juba 20 aastat, millest 15 aastat on ta olnud ka treener. Ta on Tallinnas tegutseva Rulluisukooli eestvedaja ja peatreener. Ka rekordi sooritamise võttis ta ette 2004. aastast tegutseva Rulluisukooli kolmeliikmelise meeskonnaga.

Ettevalmistuseks sõitis Paalme suvel pikemaid distantse. Näiteks sõitis ta selg eel Tallinnast Pärnusse. Varem on ta tagurpidi sõitnud ka Tallinnast Haapsalusse ja Rakveresse. Peale selle on ta sõitnud tagurpidi ka näiteks Pärnu ja Tartu rulluisumaratonil.

Tagurpidi rulluisutamisega alustas ta, sest soovis näha, kas tagurpidi on võimalik sõita sama kiiresti kui edaspidi. Siis hakkas ta harjutama, sõitis läbi mõned lühemad distantsid ja kasvatas kogu aeg vahemaad, mida tagurpidi läbida suutis. Rekordi soovis ta just nüüd püstitada ka seepärast, et on praegu heas vormis. «Viiekümneselt enam vorm võib-olla nii head aega enam ei saaks, tuli varem ära teha,» sõnas ta.