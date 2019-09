PM Dohas. Diskvalifitseeritud McMasteri protest rahuldati, Mägi ei saanud finaali

Laupäeval hilisõhtul teatas rahvusvaheline kergejõustikuliit, et Briti Neitsisaarte 400 meetri tõkke jooksja Kyron McMasteri protest on rahuldatud. See tähendab, et McMasteriga samas poolfinaalis jooksnud eestlane Rasmus Mägi ei pääse MM-finaali.