Blogi: Ferraride ebaõnn kinkis Mercedesele Venemaal kaksikvõidu

Pärast suvepuhkust on Ferrari oma arendusega Mercedesele järgi jõudnud ning alates Belgia GPst pole nendele vastast leidunud. Kui Belgias ja Itaalias võidutses Charles Leclerc, siis Singapuris sai üle pika aja võidurõõmu tunda Sebastian Vettel. See tähendab, et valitsev maailmameister Lewis Hamilton on esmakordselt pärast eelmise hooaja algust kolm etappi võiduta jäänud.