Miks algselt finaali pääsenud Rasmus Mägi ikkagi lõpuks sealt välja jäi?

"Tõkkejooksu tehnika spetsiifiline asi juhtus tegelikult. Tõkkejooksus on mõisted hoojalg ja tõukejalg. Meie loos on «teletäht» hoojalg,» kirjutas Jaanus Kriisk.

« Enne tõkke ründamist tuuakse hoojalg enda all kusjuures pöid peab olema valmis tegema haaravat liigutust tõkke taha, seega näitab hoojala varvas suunda maa poole ehk on täielikult välja sirutanud ennast. Nüüd haarava sirutuse lõpuks on jälle pöid maksimaalselt enda peale tõmmatud et tagakülje pingutuse ajal uuesti maad puudutades teha sirutav löögiliigutus, kindlasti ei tohi maanduda lihtsalt pöiale. 400 mt jooksus sellele elemendile enamus väga tähelepanu ei pööra, kuna tõkked madalad ja mustadel meestel kiirust rohkem kui suudavad taltsutada.»