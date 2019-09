Kalevi võimalus? Himki tuli Tallinna mitme staari ja kokku seitsme mängijata

«Seetõttu võtsime Eestisse kaasa mitu noort mängijat. Ent meil jagub võitmiseks piisavalt jõudu. Kalevi koosseis on suurel määral vahetunud, kuid nende stiil on endine: nad mängivad kiirelt ja võitlevad kõvasti, me ei oota kerget mängu. VTB liigas on kõik meeskonnad heal tasemel ja ohtlikud, lisaks mängib Kalev kodus, nii et ootame samasugust võitlust nagu hiljutises kohtumises Zielona Goraga,» rääkis Himki peatreener Rimas Kurtinaitis klubi kodulehele.