Postimehe aruanne: Kalev jäi suurte kadudega tiimide lahingus kaotajaks

Himki eelmine, kolmapäeval peetud kohtumine Poola klubiga Zielona Gora (lõppes 79:75) näitas, et Venemaa suurklubi pole hooajaks valmis kaugeltki parimal moel. Miks pole Kalevil praegu jõudu Himkile võrdväärse vastupanu avaldamiseks, võtab Postimees aruandes kokku.

Mängu eel räägiti mõlema meeskonna leeris vaid sellest, millised on inimkaotused ja kellega on võimalik mängule minna. Kalevil langesid mitu nädalat tagasi rivist tsentrid Zach Smith ja Dwight Coleby, samuti mängujuht Antino Jackson. Jackson anti tänaseks mänguks küll üles, kuid väljakule peatreener Roberts Štelmahers teda ei saatnud.

Kalevlased võitlesid lõpuni nii, nagu suutsid ja oskasid. Isikliku punktiarve Ühisliigas avas Raieste. Pärast mõne kuu pikkust Kanaari saarte ekskursiooni näitas Jõesaar, et tema teravus ja lauavõitlus on endiselt alles (Kalevi parimana 18 p, 8 lp). Kitsingu käsi on kolmesejoone taga jätkuvalt täpne.