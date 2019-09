Štelmahers ja Kurtinaitis jäid teatud asjadega rahule

Ta lisas: «Himkil on hea meeskond ja nende vast oli raske. Kaitsepoolega võib rahule jääda, tegime seal mitmeidki asju hästi. Rünnaku osas - hea, kui suutnuksime rohkem skoori teha. Aga praegune seis on niisugune.»

Tema Himki kolleeg, leedulasest olümpiavõitja Rimas Kurtinaitis tõdes, et meeskond valmistub uuel nädalal algavaks Euroliiga hooajaks ning ta lootnuks kasutada teistsugust koosseisu võrreldes sellega, kes Tallinnas väljakule astus.

«Meil oli palju puudujaid. Olid kindlad asjad nii kaitses kui ka rünnakul, mida pidime tegema. Tähtis oli tegutseda hea energiaga, hoida lauavõitlust ja mängu üldiselt enda kontrolli all. Üldiselt saime sellega hakkama ja mul on hea meel, et teenisime turniiritabelisse võidupunkti,» rääkis Kurtinaitis.