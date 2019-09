Janari Jõesaar peatreenerist: mõned asjad jäävad vahetevahel arusaamatuks

Jõesaare hinnangul on Kalevi mängus palju hooaja algusele omast rabedust.

«Meil on vaja veel palju tööd teha. Hetkel on veel palju arusaamatusi - hooaja alguse asi. Peame paljusid asju lihvima ja treeneri juhtnööridest kinni pidama. Himki oli võidetav meeskond, aga me ise väristasime natuke.»