Kehra sai Balti liigas teise võidu, Serviti avas punktiarve

Kehra asus täiseduga Balti liiga B-alagrupi liidriks, Tallinnal on kaks silma ja Viljandi on kahe mängu järel punktita. A-alagrupis juhib valitsev meister Riihimäe Cocks, kes sai sel nädalavahetusel kaks võitu, Minski SKAl ja Dobele Tenaxil on kaks silma, ZTR ja Serviti said täna tabelisse esimese punkti ning Klaipeda Dragunasel on kirjas üks kaotus.