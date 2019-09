ERRi reporter leidis otseülekande ajal mahti sotsiaalmeedias kriitika tõrjumiseks

Ta kirjutas: «Kuulge, ma lihtsalt pean sekkuma! Andrus, sa ju ometi saad aru, et me lähtume kommenteerides telepildist!!! Kas see oleks parem variant, kui ütleksime tulemused hoopis muu pildi peale ära ja siis, kui hüpet näitab, nendiksime, et sellest me juba rääkisime? Me peame lähtuma sellest, mida pilt näitab. On see nii halb, kui televaataja saab selle info otse kätte veidi hiljem?? Vähemalt säilib põnevus. Need, kes jälgivad tulemusi mujalt, saavad need ju niigi kätte. Ja ei jää ka tavalistel vaatajatel midagi teada saamata. Diletantlik ja arusaamatu kommentaar. Eriti see "asshole'i" osa. Ja ta nimi on Helar. Mina olen küll väga pettunud. Muidugi on telepilt kehv ja režissöör teeb arusaamatuid otsuseid. Nõustun! Meie üritame halvast asjast maksimumi võtta, et televaataja jaoks säiliks põnevus.»