Kergejõustiku MMi päeva tipphetked: Lasitskene ja Warholm püüavad pilke

Mitu aastat järjest on naiste kõrgushüppes teada: kõik hüppavad, Maria Lasitskene ületab 2 meetrit või rohkem ja võidab. Nüüd on hea võimalus selleks, et kaks esimest asja juhtub taas. Kuid kas tuleb ka võit? Ta kaotas Euroopa ja USA matšil Julia Levtšenkole ning mõni teinegi naine on võimeline jõudma maagilise 2 meetrini.