PM Dohas. Treeningul hüppeliigesele haiget teinud Galeta: jalas käis kerge raks läbi

«Äkki saame selle mure kõrvaldatud. Tegin hüppeliigesele natuke haiget – jalas käis kerge raks läbi ja lõpetasin treeningu,» sõnas Galeta, kes andis vormile lihvi Roomas treeninglaagris. «Dohas olen olnud füsioterapeutide hoole all. Üritame teha kõik mis võimalik, et seda valu ei tunneks ja oleksin konditsioonis. Teibime jala homme hästi tugevalt kinni ja vaatame, kuidas vastu peab,» lisas Galeta.

Käimasolev hooaeg on Galetal olnud suurepärane, suvel Pärnus tõugatud 20.76 tähistab Eesti rekordit. «See hooaeg on elu parim. Olen võtnud hästi palju rekordeid enda nimele. See, et siia jõudsin, oli suureks boonuseks. Loomulikult tahan ka siin endast maksimumi anda,» kommenteeris ta.