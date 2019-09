PM Dohas: Kivistik loodab joosta elu aja ja parandada Eesti rekordit

«Tulemused on olnud väga stabiilsed. Pigem on jäänud puudu sportlikkust nüansist, õnnest või ilmast. Näen, et mõnel võistlusel oleks võinud tulemus parem olla, aga stabiilsus on selle hooajaga tekkinud ja see valmistab heameelt,» lausus Kivistik, kes on tänavu jooksnud 8.28,55. See tähistab ka Eesti rekordit.

Rekordijooks sündis septembri algul. Kas selle järgi võib öelda, et vormi ajastamisega on pihta pandud? «Hooaeg on jube pikk olnud. Olen aprillist võistelnud ja nüüd on oktoober. Olen hooaja keskel targalt treeninud ja septembri tulemus näitab, et vorm ei ole kehv,» ütles Kivistik.

Tunamullu Londoni MMil pääses viimane sportlane finaali tulemusega 8.25.86. Kivistik usub, et seekord peab kiiremini jooksma. «Sel aastal on takistusjooksu tase on parem. Edasipääsu tulemus jääb olümpianormi (8.22,00) lähedale. Peab päris kiiresti jooksma, et edasi pääseda.»

Kivistiku eesmärk on joosta Eesti rekord. «Minu ootus ja lootus on see, et tuleb kiire jooks ja olen võimeline Eesti rekordit parandama. Kas see tulemus ka finaali viib, näitab aeg. Mina loodan joosta elu aja,» ütles ta.