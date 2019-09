Kubica pärast kahtlast katkestamist: ma ei mõista, mida meeskond mõtleb

«Ma tahaksin midagi öelda, kuid äkki ütlen midagi valesti, jätan selle parem oma teada. Me ei ole sugugi heas seisus ja Jaapani etapp on kohe tulemas,» rääkis Kubica.

Meeskonna vaneminsener Dave Robson seletas aga pärast etappi, et Kubica kutsuti rajalt ära et säästa mõningaid masina osasid, mis on hädavajalikud viimastel etappidel. Meeskond soovis, et viimastel etappidel ei tuleks tehnikaga probleeme. Teine Williamsi sõitja George Russell sõitis 28. ringil seina ja katkestas.