PM Dohas. Warholm: mind ei huvita maailmarekord, olen meister ja ainult see loeb

«Mul on konkurentide suhtes tohutu austus. Aga olen kogu aeg keskendunud oma tegemistele. Mind ei häiri, mida teised teevad. Minul ja minu treeneril on plaan. Töötame selle nimel kõvasti, et kasutaksin oma potentsiaali maksimaalselt ära. Tundub, et see plaan sobib mulle hästi,» sõnas Warholm pressikonverentsil.

Maailmameister lisas: «Kuna kõik teevad häid tulemusi, siis tean, et tulevad pöörased ajad ja ma pean tegema kõvasti tööd, sest need kutid hakkavad mind jahtima. Pean selle kallal vaeva nägema. Ma ei maga.»

400 meetri tõkkejooksu finaal Dohas osutus tulemuste mõttes üpris tagasihoidlikuks. Warholm jooksis tõketega staadioniringi ajaga 47,42, teise koha saavutanud ameeriklane Rai Benjamin sai kirja 47,66 ja kolmandana finišijoone ületanud Katari tõkkejooksja Abderrahman Samba 48,03.

Kergejõustikusõbrad ootasid aga maailmarekordit. «Ausalt öeldes mind ei huvita maailmarekord. Keskendusin siin ainult võitmisele. Ma ei lähe kunagi jooksma eesmärgiga püstitada maailmarekord. Lähen rajale lõbutsema ja proovin jooksu võita. Praegu olen maailmameister ja ainult see loeb,» lausus norralane.

400 meetri tõkkejooksu finalistid said staadionil suure tähelepanu osaliseks: korraldajad tutvustasid sportlasi uhke valgussõu saatel. Warholm tunnistas, et ei pannud seda tähelegi. «Kas seal oli mingi valgussõu?» küsis norralane. «Ma ei märganud seda, sest keskendusin oma jooksule. See oli ilmselt lahe. Aga ma näen seda pärast televiisorist,» lisas ta.