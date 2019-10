Zidane: saan Hazardi olukorrast hästi aru

«Ma tean, et ta lööb siin läbi. Tähtis on säilitada rahu ning teda toetada. Tean seda olukorda väga hästi. Kui Itaaliasse läksin, olin isegi hullemas seisus. Mul läks mitu kuud kohanemiseks. Madridi tulles kohanesin natukene kiiremini,» meenutas Zidane.

«Ma ei ole veel Galactico (superstaar – toim). Pean end veel tõestama, et selleks saada,» ütles number 7 kandev Hazard. «Eks me kõik tea, mis ajalugu sellel numbril on. Tahan tõestada, et suudan olla maailma parim. Mitte lihtsalt mängudes, vaid ka treeningutel.»