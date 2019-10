Tipptreener saadeti keset Doha MMi dopingusüü tõttu koju

USA antidoping leidis, et Salazar on rikkunud antidopingureegleid ajal, mil ta oli Nike Oregon Project treeninggrupi peatreener. Tegu on grupiga, mis loodi esmalt selleks, et aidata USA pikamaajooksjad järele aafriklastele. Hiljem muutus treeninggrupp rahvusvaheliseks ning sellega liitus ka neljakordne britist olümpiavõitja Mo Farah.

Farah treenis Salazari käe all vahemikus 2010 – 2017. «Mul on hea meel, et USADA on aastaid kestnud uurimisega lõpuni jõudnud. Mul on nulltolerants nende suhtes, kes punast joont ületavad. Olen õnnelik, et see lugu oma lahenduse sai,» rääkis Farah.