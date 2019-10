Solskjaer kritiseeris Arsenali viigivärava puhul kohtunikutööd

Kuigi Manchester Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjaer möönab, et süüdi on vaid nemad ise, võinuks kohtunikud selles olukorras paremini tegutseda.

Väravaautor Aubameyang ütles, et oli oma positsioonis kindel. «Teadsin, et suluseisu polnud ja mängisin olukorra lõpuni. Kuulsin alles publikult, et mulle vilistati suluseis. Lõpuks värav luges ja see on peamine. Veidi imelik oli VARi oodata, aga mul pole selle vastu midagi.»