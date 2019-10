Liider Viljandi võõrustab meistriliigas tiitlikaitsja Servitit

Viljandi HC-l on liidrina viis punkti, vaid ühe silmaga jäävad maha Põlva Serviti ja HC Tallinn. SK Tapa on ainsana tabelisse saanud nii võidu, viigi kui kaotuse, mullune pronksimeeskond HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on kahe punkti peal. Aruküla/Audentes pole kolme vooruga punktiarvet avanud.

Balti liigas edukas Kehra ootab külla HC Tallinnat

Viljandi on meistriliigas küll kaotuseta, aga nädalavahetusel jäädi Balti liigas alla kahele kodusele konkurendile. Mullu kujunes hooaeg nii, et Servitiga kohtuti vaid kahel korral ja mõlemad mängud võitsid kindlalt põlvalased. Mulkide viimane võit meistermeeskonna üle pärineb 2018. aasta veebruarikuu viimasest päevast, mil just kodusaalis oldi 24:23 paremad.

Vastupidiselt Viljandi - Serviti paarile olid Kehra ja Tallinn eelmisel hooajal liigas vastakuti koguni kaheksa korda! Võidud jagunesid võrdselt, kusjuures esimesed kolm kohtumist Kehras võitis alati kodumeeskond. Ent poolfinaalseerias oli Tallinn mängudega 3:1 parem, võites korra ka vastaste platsil.

«Balti liiga nädalavahetusest saime kaasa neli punkti ja päris head emotsioonid. Nüüd oleks vaja punkte ka meistriliigas ja üheks võtmeks on kindlasti Tallinna väravavahi Armis Priskuse ülemängimine – ta on sel hooajal väga hea olnud,» tunnustas kolmapäevase vastase puurivahti Kehra peatreener Mart Raudsepp.

«Kuigi saime kaks võitu, siis päris rahul ise siiski pole. Näen, et siin-seal oleks veel kõvasti juurde panna. Näiteks olime mõlemas mängus 45. minuti paiku seitsme-kaheksaga peal, aga lasime siis natuke jala sirgu ja vastase lähemale. Peaks ikka lõpuni panema, siis ei tule sisse ka närvilisust,» arvas Raudsepp.

«Mõlema meeskonna jaoks on tegu neljanda mänguga kaheksa päeva jooksul ning usun, et see jätab oma pitseri. Kehral on teada-tuntud kõrge tase ja eriti veel kodusaalis, aga loomulikult lähme võitlema ja võitma. Kas mõni meie paljudest puudujatest kolmapäeval naaseb, otsustame vahetult enne mängu,» sõnas Tallinna peatreener Risto Lepp.

Koppelmann ei soovi soosikukoormat enda õlule võtta

Aruküla/Audentes pole suutnud veel punktiarvet avada, ent eelmisel nädalal oldi sellele lähedal, kui kaotati HC Tallinnale vaid 26:28. Mullu kohtuti SK Tapaga neli korda ja kaotati neist mängudest kolm. Aga viimati kui märtsikuus Arukülas vastamisi mindi, jäi Tapa 23:24 alla.

«Eelmisel nädalal oli meil paar meest juures ning Tallinnal jällegi palju puudujaid ning kohe saime paremini vastu. Ja ega meil see mängupilt nii kehvake polegi kui kahe esimese vooru tulemused paberil näitavad. Ühtlasemaks ja tugevamaks muutunud Tapa on muidugi tänases seisus meie vastu soosik, aga võitma lähme meiegi,» lausus arukülalaste juhendaja Martin Noodla.

«Mina päris nõus pole, et me soosikud oleme. Tabeliseis on üks asi, aga arvan, et oleme täna küllalt võrdses seisus – mõlemal noor tiim, aga alanud hooajaks täiendatud kogenud meestega. Kahjuks jäävad meil kolmapäeval eemale kaitsetugi Marek Puieräst ning Rail Ageni ja Ivary Volkov,» teatas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

«Aga tervikuna oleme hooaja algusega väga rahul, isegi üle ootuste hästi on sujunud. Koostööd annab veel kõvasti lihvida, ehkki minu kasvandikena on kõigil treeneri käekiri teada. Kombinatsioone ja liikumisi me alles hakkame õppima. Tähtis on, et meeleolu ja keemia on meeskonnas suurepärane,» rõõmustas Koppelmann.

Meistriliiga 4. voor: