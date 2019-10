Sadio Mane Salahi isekast käitumisest: oleme sõbrad edasi

Kolmaspäevase Meistrite liiga kohtumise eel uuritigi Mane käest, kuidas on tema suhted peale intsidenti egiptlasest superstaari Mo Salahiga.

«Vauu! Hea küsimus, aga ma arvan, et sellised olukorrad käivad jalgpalli juurde. Ma olin too hetk pisut frustreeritud, kuna alati sa tahad lüüa rohkem väravaid. Manchester City lööb kuus, seitse või kaheksa väravat - tean, et ka meie oleme selleks suutelised.