PM Dohas. Kivistik: mahlad olid kaheks viimaseks ringiks täitsa väljas

«Kõik jooksud olid üllatavalt kiired. Ma ei uskunud, et nii kiiresti alustatakse. Esimene kilomeeter oli piiri peal, aga peab olema selliseks kiireks alguseks valmis,» sõnas oma teisel MMil jooksnud Kivistik.

Tänavune hooaeg on pikk olnud ja MMi normi täitis Kivistik alles septembri algul. See ajas kaardid sassi. «Hooaja algul lootsin, et saan suve algusega normi kaelast ära ja saaksin MMiks teistmoodi valmistuda. Kogu aeg pidi kaarte ümber mängima. Septembris ei olnud lihtne vormi hoida, aga andsin endast parima.»