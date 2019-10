PM Walesis. Ralli uus korraldajalinn sai tormituultest räsida

Rallipark on võrdlemisi killustunud. WRC-sarja meeskonnad asuvad kohaliku meelelahutuskeskuse Venue Cymru lähistel parklates. Ühele suuremale platsile on koondatud Toyota ja M-Sporti meeskonnad, mõned sajad meetrid ühes suunas asub Hyundai ja teises suunas Citröeni meeskond.

Kui kortermajade varjus on suurtiimide platsidel võrdlemisi vaikne, siis tuulte meelevalda on jäetud WRC2-sarja ja JWRC meeskonnad, mis asetsevad Llandudno rannapromenaadil. Seal puhub tuul sõnaotses mõttes sea püsti ja tiimidel on tükk tegemist, et oma vara maa peal hoida.