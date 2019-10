Jasmiin Üpraus: eesmärgiks on MM-sarja medal

Jasmiini suvine ettevalmistus MM-sarjas jätkamiseks on olnud tihe. Kaasa on sõidetud kogu Euroopa meistrivõistluste sari, kus võideti klassis SKI Ladies GP1 Euroopa meistritiitel ja klassis SKI GP2 tuldi meeste konkurentsis pronksile. Eesti meistrivõistlustel tuli meistritiitel naiste klassis ja pronksmedal SKI GP1 klassis. Läti meistrivõistlustel sõideti kaasa viimasel etapil, kust võeti klassis SKI Ladies GP1 etapivõit valitseva maailmameistri Krista Uzare ees.

Markus Lutsokerdil ettevalmistus nii muretult ei ole kulgenud. Stabiilne sõit EM-sarjas tõi talle kokkuvõttes SKI GP1 klassis pronksmedali, aga Eesti meistrivõistluste viimasel etapil Purtses tegi Markus läbi suurel kiirusel kukkumise ja vigastas oma rannet. «Hiinas tõotab tulla põnev võistlus. Jett, mille me Hiina ära saatsime on äärmiselt kiire, kuid kahjuks jäi väga vähe aega sellega trenni teha. Ettevalmistus on sujunud hästi, kuid kahjuks viimasel Eesti etapil kukkusin ajasõidus suurel kiirusel ja vigastasin rannet. Loodetavasti paraneb see Hiina etapiks ära ja ma saan anda endast parima,» kommenteeris ettevalmistust Markus.