Tartus saab näha soomlaste valduses olevat jäähoki MM-karikat

Spordimuuseum toob kaheks nädalaks külastajate ette Soome meeste jäähokikoondise sel kevadel võidetud maailmameistrivõistluste karika. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi projektijuht Priit Tõnisson märkis, et karika jõudmine Eestisse on eriline sündmus, sest tegemist on jäähoki kui rahvusvaheliselt olulise meeskonnaspordiala ühe tähtsama võistluse trofeega.