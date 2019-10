Kümnevõistluse kuningas Mayer: see MM siin on katastroof!

«Igaüks ju näeb oma silmaga, et see MM siin on katastroof! Tribüünidel pole kedagi ning sportlastel on kuumusega võimatu kohaneda. Peaaegu 30 katkestajat naiste maratonijooksus - see on ju kurb,» rääkis Mayer Kataris peetud pressikonverentsil.