Coe andis dopingutreeneriga seotud sportlastele korralduse

Teatavasti määrati Salazarile keelatud ainete manustamisele kaasaaitamise eest nelja aasta pikkune tegutsemiskeeld ja saadeti MMilt Dohast minema. Alajuht Coe ei salanud, et on legendaarse USA treeneriga olnud sõprussuhetes.

«Kui oled ühe spordialaga seotud nii kaua nagu mina, võivad sõprus- ja ka muud suhted ulatuda väga kaugele,» vahendas The Guardian Coe sõnu. «Olime samal ajal maailmarekordimehed. Aga nüüd oleme niiöelda ärisuhtluses ja loeb vaid see, et USA antidopinguagentuuri süüdistused olid niivõrd tõsised.»