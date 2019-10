Kitarrikeeled asendusid vibunööriga: Eesti plokkvibu naiskond pürgib maailmas esinumbriks

Trio ülejäänud liikmed moodustavad Türilt pärit Lisell Jäätma (20) ja Meeri-Marita Paas (17). Pisut ebahariliku spordialani jõudsid Hõim ning Jäätma suuresti vanemate eeskujul. Paas tunnistab ainsana, et plokkvibu sattus tema kätte koolis, kui ühe huviringi raames otsustas ta ennast proovile panna. Spontaansest otsusest sündis edukas sportlastee, mis on kestnud juba kaheksa aastat.

«Emotsioon on totaalselt teistsugune. Sa ei saa palli visates või lüües sellist tunnet, kui tabad sihtmärgi keskpunkti,» iseloomustab Jäätma tiimikaaslaste heakskiidul tagamaid, mis neid vibulaskmise juures hoiab. Lisaks praegusele alale on noorikud harrastanud ka muud: Emily ratsutas, Lisell tantsis ning Meeri tinistas muusikakoolis neli aastat kitarri ja puhus põikflööti.

Tüdrukute treeneriks on Liselli ema Maarika Jäätma, kes nooruspõlves harrastas samuti kõrgel tasemel vibusporti. Tema filosoofia tüdimuse osas on lihtne – kui sport hakkab tüütama, tuleb veel rohkem trenni teha. Ilmselgelt võtab ta seda läbi huumoriprisma. «Kodus on mul sellest maailmast võimatu välja saada, kuigi võistlustel hoiame eraelu ja spordi lahus,» räägib peretütar. «Majapidamises on käsil praegu remonditööd, nii et kui üle viskab, siis värvin seinu või köögikappe.»