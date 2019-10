Video. Avo Keel jättis ennustuses Pärnu esikolmikust välja

«Meil on puudu kaks meest: nurgaründaja ja temporündaja. Üks temporündaja on meil kohal, kes paraneb põlveoperatsioonist. Tema puhul võtsime teadliku riski. See, et tal oli operatsioon, oligi meie šanss teda siia saada. Sealt tekivadki meiesugustel klubidel võimalused. Tegu on esmamulje tipp-topp mängumehega. Loodan, et kuu kuni pooleteise pärast on mees mängukorras ja näitab häid esitusi», kirjeldas Keel kahekordse klubide maailmameistri Eder Levi Kocki Pärnusse värbamist.