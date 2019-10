Andrei Ojamets uuest abimehest: mul on temalt palju õppida

«Kert on meie võistkonnale ülisuureks kogemuseks. Sidemängijate osakond on meil kahtlemata väga hästi komplekteeritud- kindlasti Eesti üks paremaid. Aga Kerdi tulek ei tähenda kohe seda, et me hästi mängima hakkame. Aega kokkumänguks on jäänud väga väheks. Paar treeningmängu oleme pidanud ja need ei näidanud, et meil asi kohe hästi jooksma hakkab.

Loodan näha platsi peal rohkem korda ja distsipliini ning sidemängijate poolt rohkem läbimõeldud ja kaalutletud otsuseid.»

Tartu meeskonnas mängib tuleval hooajal üks välismängija. Taaralinna klubi lõi suvel käed üle-eelmisel hooajalgi Tartus mänginud Curtis Stocktoniga, kes hetkel Austraalia koondisega maailmakarikat mängib.

«Ta on meile tuttav mees. Tema peaks olema üks meie rünnakuliidritest, sest välismaalast ei võeta siia pingile istuma. 16. oktoobril peaks ta tagasi olema, esimesed kolm mängu oleme sunnitud ilma temata läbi ajama.»

Hooaja sihid on Ojametsa sõnul kõrged nagu igal eelnevalgi aastal. «Meie eesmärgid on alati kõrged. Tahame igas sarjas olla paremad, kui eelmisel aastal.»

Sel aastal on Tartu klubisse tulnud täiendust ka treeneritepingile. Valitseva Balti liiga võitjaga liitus Eesti koondise abitreener ja statistik Alar Rikberg. Ojamets tundis Rikbergi liitumise üle ainult head meelt.

«Tal on tipptasemel kogemus Euroopast mängu analüüsimisel ja taktika ülesehitamisel. Mul endal on tema pealt palju asju õppida ja ümber mõelda - see on ainult positiivne. Peatreenerina läheb minu elu tunduvalt lihtsamaks, sest enam ei pea ma kulutama nii palju aega mängu analüüsimisele. Alar Rikberg suudab seda väga professionaalselt teha, meil tuleb lihtsalt kokku leppida ühtses mänguplaanis. »

Tiitlite jahtimine ei saa Ojametsa sõnul olema kerge, sest ka konkurendid on kahe hooaja vahel juurde pannud.