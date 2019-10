Urmas Tali videointervjuus: hea vormiga on ka eurosarjas võimalik kõiki võita

«Meil on järjekord natukene sassi läinud. Esimene aasta pidi olema selline sisseelamise aasta, teine juba selline osaliselt tulemuste poole. Sel hooajal pidanuks siis finaalidesse jõudma ja võitma. Meil ei ole mõtet madalaid eesmärke seada. Eesti ja Balti liigas on üks selge eesmärk – jõuda finaali ja võita,» rääkis Tali.

Saaremaa koosseis on kahe hooaja vahel palju muutunud. «Väljakul on viis uut meest. Praegu ongi meil igal treeningul ja mängus üksteise mõistmise ja olukordade lahendamise küsimärk. Ma ei oska spekulatsioonide kohta öelda, et meil paberil kõigi aegade kõvem koosseis oleks. Eks teised on ka oma komplekteeritusega sammu edasi teinud. Meie võtsime need mängijad, kes meie puslepilti sobisid.»