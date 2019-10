Mis toimub? City mängijat ähvardab meeskonnakaaslasele tehtud nalja eest pikk mängukeeld

Esmalt pööras Silva naljale tähelepanu rassismivastane ühendus Kick It Out, mispeale tegi Silva teisegi säutsu: «Tänapäeval ei või isegi sõprade vahel nalja visata.»

Juhtumi on uurimise alla võtnud ka Inglismaa jalgpalliliit. BBC kirjutab, et mängijale on esitatud süüdistus Inglismaa jalgpalliliidu poolt kehtestatud reeglite rikkumises, kuna tema postitus sisaldas viidet rassile ja nahavärvusele. Silval on jalgpalliliidu süüdistusele aega vastata kuni 9. oktoobrini.