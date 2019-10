PM Dohas. Õiglane: väga hea päev, aga kõrgushüppe osas vabandusi pole

«Kõrgushüppe osas ei ole mul mingeid vabandusi. Mul oli elu kõige kehvem soojendus: ma ei saanud ühtegi soojenduskatset üle. Seetõttu alustasin ka võistluskatseid juba 1.84 pealt. Ma ei hakka ühtegi vabandust tooma. Ise olin kehv,» kommenteeris Õiglane, lisades, et tundis kõrgushüppes jalavalu.

«Jalg oli tegelikult valus küll. See hakkas valutama esimesel proovikatsel, aga selle taha ei saa pugeda. Pigem ei olnud tunmetus see, mis vaja. Muidu oli päev väga hea,» jätkas kümnevõistleja, kes püstitas isikliku rekordi nii 100 kui 400 meetri jooksus.

«Enne võistlust ütlesin, et ootan 100 ja 400 meetri jooksudes isiklikke rekordeid. Olen nendel aladel kõige rohkem vaeva näinud ja saanud teha kvaliteetseid treeninguid,» lausus Õiglane.

Emotsionaalne sportlane nõudis publikult mitmel puhul toetust, aga… «Mul on Londoni MMiga võrdlus olemas. Oleme ausad, see on kohutav, mis siin toimub. Mina kuulsin ainult eestlaste plaksutamist,» kommenteeris Õiglane.