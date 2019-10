PM Walesis. Ogier meeskonnakaaslane: Citroën pole libedal eriti hea

Lappi lisas, et pole autot libedal rajal veel testida saanud, kuid kuivades tingimustes oli auto väga heas seisukorras.

«Raske on öelda, mis seisus me oleme, palju on veel teha. Kindlasti jääb palju sättida ka pärast neljapäeva hommikust testikatset. Kuid ma tahan kindlasti võidelda kogu nädalalõpu,» rääkis Lappi.

«Tavaliselt meie auto ei ole libedal väga hea, kuid ootan põnevusega, et mis saama hakkab. Kõik sõltub rehvipidamisest, see on võti,» lausus Lappi.