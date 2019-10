Petter Solbergi soovitus pojale: peamine on sõidust rõõmu tunda

Norralane naaseb viimast korda Walesi metsadesse, et jätta hüvasti armastatud spordialaga, millega ta enam kui kümme aastat tegelenud on. Tema arvel on 189 WRC starti, 13 rallivõitu, 52 poodiumikohta ja üle 450 kiiruskatse võidu. Eelmisel hooajal tegi Solberg kaasa Kataloonia rallil, aga seal ei läinud asjad plaanipäraselt ja norralane kavatseb karjäärile sel aastal eduka punkti panna. Ja mis oleks selle jaoks veel sobivam koht kui Wales, kus ta oma WRC karjääri esimese võidu teenis ja 2003. aastal ka autoralli maailmameistriks krooniti? Solbergi hüvastijätt on samas ka pereüritus, sest tema poeg Oliver kihutab isa rehvijälgedes ning võtab samuti Walesi rallist osa.

Petter Solberg: «On väga eriline tunne veel kord Walesi rallil osaleda. Mulle tundus, et Hispaania ralli läks eelmisel aastal untsu, sest ma olin haige ja oli ka muid tegureid, aga ma tahtsin väga, et mu viimane ralli oleks Walesis, sest me oleme Phil Millsiga seal nii palju läbi elanud. Samas saab Oliver seal oma esimese WRC kogemuse. Seega on see nii isale kui ka pojale eriline sündmus.

Kõigest 18-aastane Oliver valmistub isa lahkumisetenduse ajal oma WRC debüüdiks ning mõlemad kihutavad Volkswagen Polo R5 masinatel. Nii on tegu küll pere siseasjaga, kuid Solberg juunior saab sellega endale ka esimese linnukese kirja.

Oliver Solberg ütles, et täitub tema unistus osaleda Walesi rallil.

«Olen sellest alati unistanud, kui isale ja teistele kaasa elasin. Olen seda kiiruskatset ka videomängudes mänginud. See on selline lahe asi, mida olen alati oodanud ja nüüd saan lõpuks siin ise kaasa teha,» rääkis 18-aastane rallisõitja.

Solberg seenior: «Kui ma Oliveriga tööd teen... Ei, „töö“ on vale sõna. Oleme temaga mänginud ajast, kui ta alles viie-kuueaastane oli. Ta sõitis siis kardikrossi ja peamine on lõbutseda ning autos või kus iganes istudes naeratada. Sõita saab ju ka ATV või lumesaaniga, aga põhiline on see, et sa seda naudiks. Kui sa asja südamega võtad, juhtub kõik iseenesest.»

Oliver sõnas, et isa on tema kangelane ja jääb alati parimaks.

«On tõeliselt lahe, et mul on selline isa. Kuna ka mina sõidan rallit, kuluvad tema kogemused ära. Ma üritan neid omandada ja võimalikult palju õppida.»

Petter: «Me toimime koos hästi ja mulle meeldib näha, et ta armastab nii rallit kui ka mind.»

Kui vanem ja noorem Solberg Walesis vastamisi on, on õhus tunda nii kirge, lõbu kui ka sõidurõõmu. Üks neist paneb punkti värvikale karjäärile, teine räägib juba, et saab ühel päeval autoralli maailmameistriks, täpselt nagu tema isa.

Emotsionaalne isa-poja dialoog:

Petter: «Võistlus saab olema emotsionaalne ja väga eriline, sest oleme mõlemad võitlushimulised ja tahame väga võita. See on ju su esimene WRC ralli!»

Oliver: «Aga ma tahan sind võita. Olgu, aga ma mõtlen tulevikule ja see ei tohiks probleem olla. Samas pole ma Walesis sõitnud ja see on hoopis teine lugu.»

Petter: «See saab olema lõbus ja emotsionaalne. Kui aus olla, ootan ka mina rooli istumist väga. Kõige parem on see, et me saame seda koos teha. Me tegeleme autospordiga, teeme lugusid ja lõbutseme.»

Oliver: «Sõidaksime samade autodega?»

Petter: «Oleksime meeskonnakaaslased.»

Oliver: «Aga minu auto on ilmselt parem.»